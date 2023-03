Celestyal Journey prendra la mer en septembre

Celestyal Journey accueillera 1 260 passagers et disposera de 630 cabines, dont 149 avec balcon. Sur les 149 cabines avec balcon, le navire disposera de 120 Junior Suites, 28 Grandes Suites et d’une Suite Penthouse. En outre, le navire disposera à 80 % de cabines vue mer.



Le bateau compte également 7 lieux de restauration, 8 bars et salons, ainsi que deux piscines et deux jacuzzis. Les passagers Grandes Suites et Junior Suites pourront profiter du Beach Club. Ceux des Grandes Suites auront également accès au service de conciergerie.



Le navire disposera également d'un grand spa, d'un espace de remise en forme et de bien-être avec vue sur la mer, de 2 salles de conférence et d'un amphithéâtre doté d'une salle de cinéma.