Charles Guené nommé vice-président de l’Autorité de régulation des transports

L’ART accueille un nouveau vice-président

Charles Guené vient d’être nommé vice-président de l’Autorité de régulation des transports (ART) par décret du Président de la République, en date du 5 septembre 2025. L’ancien sénateur de la Haute-Marne siègera pour un mandat de six ans.



Rédigé par Raphaelle Savary le Jeudi 11 Septembre 2025

