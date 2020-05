Chèque-vacances : le taux de remboursement (de 2,5 à 1%) mieux rémunéré pour les pros

Pour soutenir le secteur du tourisme et des professionnels adhérents au réseau, l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances annonce la baisse de la commission au remboursement des Chèques-Vacances. A compter de septembre 2020, et pour une période de six mois,Concrètement, ce taux dérogatoire s’appliquera sur le remboursement de tous les Chèques-Vacances, présentés au remboursement entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 inclus.opération qui n’engendra pas de surcoût de la part de l’ANCV.