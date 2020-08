Cheverny Voyages, une agence qui "roule" au cœur du Val de Loire

Chambord ! Ce n'est pas très original, j'en conviens.En vivant à proximité et en travaillant dans le tourisme, j'ai la chance d'y venir très fréquemment et l'effet que ce château procure est toujours au rendez-vous, par tous les temps, à toute heure, en toute saison. La balade à vélo qui y mène est, elle aussi, top !Pour les amateurs de bonne chère, le Manoir Bel Air à Saint-Dyé-sur-Loire.D'une part pour la vue imprenable sur la Loire, d'autre part et surtout pour la qualité de la table, généreuse, authentique, une adresse comme il en existe de moins en moins.J'ai eu la chance de voyager dans différents parties du monde, et ce qui pour moi fait la beauté de la France, c'est la diversité des paysages sur un territoire pas si grand que ça au final, alliant mer, montagne, villes, campagne, sites culturels, naturels, gastronomie, etc.