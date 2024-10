Chine : Deep Blue Aerospace proposera un vol suborbital pour 195 000 euros

Le module d'équipage de Deep Blue Aerospace mesurera 3,5 mètres de large et 4 mètres de haut. Il pourra transporter six passagers et sera doté de six hublots. Il pourra contenir une charge utile de 1 200 kilogrammes et être réutilisé 50 fois.



Jiangsu Deep Blue Aerospace Technology Co., est une entreprise privée de lancement spatial fondée en novembre 2016 par Huo Liang. L'entreprise est située dans la province du Jiangsu, sur la côte est de la Chine. Elle est engagée dans le développement de fusées réutilisables.



Pour le moment, Deep Blue Aerospace développe sa fusée orbitale réutilisable Nebula-1 et se prépare à un nouveau test de décollage et d'atterrissage vertical (VTVL). Un vol orbital complet et une récupération sont prévus pour 2025.



Selon un communiqué de la société du 23 octobre : « Après que la fusée Nebula-1 aura subi de multiples tests de récupération et de réutilisation en 2025, la combinaison vaisseau spatial-fusée de Deep Blue Aerospace subira également des dizaines de tests en 2026 pour garantir la sécurité et la fiabilité des voyages habités suborbitaux, et débutera officiellement la commercialisation des voyages suborbitaux en 2027. »



Il faut noter que Deep Blue Aerospace n'est pas la seule entreprise chinoise à vouloir s'implanter sur le marché du tourisme spatial, par exemple CAS Space, travaille sur son propre véhicule suborbital habité qui pourrait être opérationnel dans quelques années, si tout se déroule comme prévu.