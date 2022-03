Choc pétrolier : comment gérait-on la situation en 2008 ? 🔑

troisième choc pétrolier

On l’a appelé le «».Entre septembre 2003 et juin 2008, l’économie mondiale avait assisté à un quintuplement des cours du pétrole, cours qui avaient atteint leur plus haut niveau le 2 juillet 2008 avecComment, à l’époque, les compagnies aériennes avaient-elles absorbé le choc ?Une question plus que jamais d’actualité alors que le cours du Brent a flirté en ce mois de mars avec les, inquiétant des compagnies aériennes déjà à genoux à la sortie d’une crise lors de laquelle elles ont essuyé des pertes sans précédents.