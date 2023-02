Chypre : TUS Airways représentée en France par Aviareps

Aviareps a été nommé Agent Commercial Général (GSA) TUS Airways, compagnie chypriote sur ses principaux marchés européens que sont la France, l’Allemagne et l'Italie.



Le spécialiste de la représentation internationale proposera plusieurs services englobant la vente, la réservation et la billetterie.



TUS Airways est la plus grande compagnie aérienne chypriote opérant des vols réguliers et charters depuis sa création en 2015.



Elle exploite une flotte d'Airbus A320 de 180 sièges et dessert des destinations allant de Chypre et de la Méditerranée orientale à Israël‚ à la Grèce, à l’Europe et au Moyen-Orient.



TUS Airways propose des vols vers la France, l’Allemagne et l’Italie au départ de Larnaca et/ou Tel Aviv. La compagnie reliera Paris à Larnaca du 27 mars au 27 octobre 2023 à raison de 3 vols hebdomadaires et annonce vouloir étoffer son réseau européen en 2023.



Ahmed Aly, Directeur Général de TUS Airways a déclaré : "La France, l'Allemagne et l'Italie sont des marchés clés pour TUS Airways où nous envisageons une croissance significative dans les années à venir en renforçant le nombre de vols et de liaisons vers la Méditerranée orientale. Nous sommes très heureux de nous associer à AVIAREPS en tant qu'Agent Général des Ventes".