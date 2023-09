Club Med : une ouverture de capital à venir ?

Après un fort rebond dès la deuxième partie de 2022, nous avons atteint des chiffres records au premier semestre 2023, malgré le contexte macroéconomique et le niveau de l’inflation.



Ces résultats sont notamment dus aux performances remarquables de nos Resorts de montagne au cours de l’hiver, avec l'ouverture de 3 nouveaux Resorts Premium fin 2022, et à la poursuite de l'internalisation de notre clientèle.



Les perspectives pour le second semestre 2023 sont positives, notamment avec la reprise des voyages en Asie. Le succès de notre stratégie et notre business model devraient permettre au Club Med de poursuivre sur la voie d’une croissance rentable et durable,

" s'enthousiasme le président du Club Med.Fort de ces résultats, le spécialiste des villages vacances entend poursuivre sa montée en gamme.avec à chaque fois des Resorts Premium, dont un en France (La Rosière), les autres seront au Japon (Hokkaido) et deux en Chine (Nanjing et Taicang).De plus l'entreprise reste à l'affût d'opportunités au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.Pour réaliser ces investissements, Henri Giscard d’Estaing peut s'appuyer sur un actionnaire qui a su retrouver une certaine santé financière. Fosun a pu réduire sa dette, tout en s'engageant à assurer les futures échéances.Standard & Poor's a même revu à la hausse la notation du géant chinois.Les propos d'Henri Giscard d’Estaing repris par Var Matin dévoilent une volonté d'ouvrir le capital, mais sans la volonté de déboulonner Fosun. L'enjeu est de renforcer le potentiel de développement et la croissance de l'entreprise.Pour rappel, avant d'être totalement vendu à Goldman Sachs, Fosun cherchait des investisseurs pour assurer l'avenir de Thomas Cook.