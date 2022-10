Colloque ADN Tourisme à Marseille : demandez le programme

« Des territoires accessibles : comment imaginer de nouvelles mobilités ? »

La crise de l'énergie et le réchauffement climatique nécessitent de s'interroger sur l'accès collectif aux destinations, les mobilités douces, les financements des infrastructures de transport.

Intervenants :

o Michel DURRIEU, Conseiller auprès de l'OMT

o Bertrand VISCONTI, Directeur régional Air France

o Alexis GARDY, Président du Groupe Belambra

o Jean PINARD, directeur du CRT Occitanie

o Anne PRUVOT, Directrice Générale de SNCF Connect & Tech



« Attractivité, nature : et si on prenait le sujet à l'envers ? » Par Dominique HUMMEL, Ancien Président du Futuroscope



« Des territoires en surchauffe : comment concilier économie et écologie ? »

Certains sites connaissent des pics de fréquentation qui ternissent l'expérience visiteur et donnent une image faussée du tourisme. Il existe pourtant des solutions concrètes pour continuer à faire vivre l'activité touristique d'une manière responsable et régulée.

Intervenants :

o Louis VILLARET, Président des Grands Sites de France

o Christian MANTEI, Président d'Atout France,

o Cécile CHÉRY, Directrice régionale adjointe de l’ADEME

o Un(e) représentant(e) de la Banque des Territoires

o Un(e) représentant(e) de l’ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne



Conclusion par François de CANSON, Président d’ADN Tourisme, Vice-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge du développement économique, de l’attractivité, du tourisme et de la prévention des risques majeurs.