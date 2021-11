Commercial : Marine Desrumaux, est-elle votre future recrue ?

Je pense qu’il tend à évoluer vers le concept de La Petite Voyagerie : du home office et du voyage personnalisé.



C’est d’ailleurs ce que j’aime faire. J’ai mes petites pépites, mes réceptifs avec lesquels je collabore. Le tourisme est une aventure, être à l’écoute des clients, est passionnant.



Je travaille très peu à partir de brochure. J’arrive chez mon client avec mon ordinateur et mon bloc note. C’est pour ça, que je mets un point d’honneur à travailler avec des réceptifs, pour avoir la petite attention.



Je pense également qu’il y a une réelle envie d’avoir des services personnalisés. Et le business modèle est plus sûr. Nous avions une clientèle plus confidentielle, mais avec un panier moyen plus important. Comme des professionnels libéraux, qui n’ont pas le temps de se rendre en agence ou à comparer les offres. Ils nous font confiance, nous recommandent auprès d’amis.