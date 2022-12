Les « Vignerons de garde » assurent un œnotourisme de proximité

Nous nous sommes inspirés du Bordelais où traditionnellement tous les domaines sont fermés le dimanche et où ils ont décidé qu'un resterait ouvert ce jour-là. On est ici dans une ambition de retisser du lien entre les vignobles et les Audois. À savoir faire découvrir ce territoire aux locaux.



Nous avons mis à disposition un agenda sur l'année et les vignerons s'engagent à être "de garde" les dimanches de leurs choix. Le public aura ainsi la certitude qu'il pourra s'y rendre et qu'il pourra rencontrer un vigneron qui partagera sa passion et son terroir

Avec déjàl’engouement du côté des vignerons est au rendez-vous. L’idée de base est de pouvoir étendre encore davantage l’impact de l’oenotourisme sur la Côte du Midi y compris en hiver, avec une cible prioritaire que sont les locaux pas toujours informés des domaines ouverts le dimanche.Un calendrier en ligne permet à chacun de connaitre en temps réel les noms des vignerons qui les accueilleront : Les vignerons de garde - Côte du Midi (cotedumidi.com).Les secteurs du Minervois, de la Clape, des Corbières et Fitou sont tous représentés et ce, chaque semaine. Ainsi peu importe l’endroit du territoire, les visiteurs trouveront toujours un domaine prêt à les accueillir.», explique Delphine Ferrari, animatrice de la filière œnotourisme pour la Côte du Midi.Le label national Vignobles & Découvertes est porté par Atout France (Agence de développement touristique de la France) qui promeut l’offre oenotouristique d’excellence des destinations françaises.La Côte du Midi a obtenu début 2022 sa quatrième labélisation sur son territoire viticole (5 AOP et 2 IGP) et ne compte pas moins de 150 sites labélisés dont des domaines viticoles, des hébergements et autres prestataires oenotouristiques.