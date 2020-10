Confinement : les compagnies aériennes maintiennent les vols pour le week-end de la Toussaint

Air France, transavia, Air Corsica... Après les annonces présidentielles de ce jeudi 29 octobre 2020, les compagnies aériennes doivent réorganiser leurs plans de vols.



Si elles n'ont pas encore communiqué sur les programmes de novembre, elles maintiendront les vols prévus d'ici fin octobre, afin notamment de permettre les retours de vacances depuis la France et l’étranger et des cérémonies de la Toussaint.



C'est le cas notamment pour Air France qui " a mis en place des mesures commerciales pour assurer à ses clients une totale flexibilité et leur permettre d'annuler ou de reporter sans frais leurs voyages prévus jusqu'au 31 mars 2021 ".



Mais aussi pour transavia, qui confirme que " l’ensemble des vols prévus jusqu’à dimanche 1er novembre au soir seront assurés normalement ".



Ou encore pour Air Corsica : " les liaisons aériennes de service public reliant Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à Marseille, Nice et Paris-Orly, ainsi que les lignes régulières d’Air Corsica à destination de Lyon et de Toulouse fonctionneront donc normalement au cours des jours à venir.



Une nouvelle communication sera diffusée prochainement pour la suite du mois de novembre, une fois l’analyse de la situation effectuée conjointement entre l’Office des Transports de la Corse et les compagnies aériennes délégataires. "