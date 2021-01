Congrès : 3 agences réceptives de Biarritz s'allient et créent un GIE

Face à la crise liée au covid-19, trois agences réceptives de Biarritz : Biarritz for Events, Evenida et Esprit basque, viennent de se regrouper pour créer le Groupement d’intérêt Economique baptisé BEES.



Objectif : allier leurs savoir-faire et mutualiser leurs compétences pour offrir un service commun « facilitateur » aux organisateurs de congrès qui choisissent la destination Biarritz.



Le fonctionnement est simple : chaque agence garde son activité propre Séminaires/Incentives , et s’associe dans le GIE BEES pour répondre aux demandes de congrès, conventions et salons. Ce regroupement donne des moyens nouveaux aux agences, et offre des perspectives de développement élargies : BEES envisage ainsi de se lancer à terme dans l’activité Salons.



Ces trois agences sont partenaires de Biarritz Tourisme, l’office de Tourisme et des Congrès de Biarritz, depuis de nombreuses années.