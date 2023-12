Congrès Selectour : le Père Noël est passé avec un mois d’avance ! 🔑

Une fois de plus, l’opiniâtreté du patron de Selectour qui a cru dur comme fer à la tenue de l’événement, a payé - dans tous les sens du terme - au-delà de toute espérance.



Et comme le sort sourit aux audacieux, ce rassemblement a, dans la foulée, pulvérisé tous les records de fréquentation : 552 participants, dont 345 adhérents et 245 pré-congressistes, battant celui d'Israël.



Si Athènes en 2022 révélait de nombreuses lignes de fracture entre le réseau et ses fournisseurs, Amman a été le congrès de la réconciliation et du respect du partenaire : Air France a fait amende honorable et accepté de prolonger de 6 mois supplémentaires le private chanel NDC.



Il faut reconnaître que la Nouvelle capacité de distribution qui fait couler beaucoup d’encre depuis une dizaine d’années, ne fait pas, loin s’en faut, l’unanimité, même si les lignes bougent.



Dans le même esprit, le patron de Marietton, jamais à court d'idées pour améliorer l'ordinaire, travaille sur l'Amadeus Wallet.

Cette solution permettra aux agents de voyage qui disposent de trésorerie de régler immédiatement le transporteur en bypassant le BSP et en récupérant au passage 1 à 2 points de commission par la même occasion.