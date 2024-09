Contrastes Croisières lance Stardust, des croisières 100% féminines 🔑

Pour accompagner les participantes dans cette expérience de ressourcement, Aurélie Narsoo a fait appel à une professeure de yoga et à une coach en PNL (Programmation Neuro-Linguistique).



Bien que ces croisières ne soient pas des retraites de yoga au sens traditionnel du terme, elles proposent néanmoins des séances de détente et du développement personnel pour celles qui souhaitent approfondir leur bien-être intérieur.



" J'aimerais, à chaque croisière, offrir une nouvelle combinaison d'activités bien-être pour inciter les personnes qui sont déjà venues à revenir ou à en parler autour d'elles " souligne-t-elle.



Déjà, elle envisage d'étendre la gamme des croisières Stardust avec des destinations plus variées, alternant entre des destinations lointaines et des destinations plus proches pour s'adapter à différents budgets.



" Je veux permettre aux femmes qui ont différents budgets de pouvoir participer, car on a toutes finalement cette même impression d'étouffer dans nos vies " explique-t-elle. En fonction de l'intérêt suscité par ces premiers voyages, d'autres itinéraires pourraient voir le jour.