Contrôleurs aériens : grève en vue le 25 avril 2024

La Direction Générale de l'Aviation a convoqué une réunion plénière protocolaire le 10 avril 2024 dans le but de discuter de cette nouvelle version.



Le SNCTA a refusé d'y participer. Le syndicat dénonce un "volte-face inacceptable sur des avancées déjà octroyées depuis près d’un an"



"La DGAC a fait le choix de sortir les négociations protocolaires du cadre du dialogue social classique. Le SNCTA les poursuivra en conciliation" précise un autre communiqué.



L'UNSA-UTCAC n'a pas non plus souhaité être présent à cette réunion.



Dans un communiqué, l'USAC-CGT a, quant à lui indiqué, qu'il décidera "dans les jours qui viennent des suites à donner à cette négociation."