Corée : Atout France lance sa chaîne sur KakaoTalk

A l’occasion du 14 juillet 2020, Atout France a inauguré sa chaîne « KakaoTalk Channel », en Corée. Plus de 300 professionnels du tourisme se sont abonnés dès la première heure indique Atout France.



KakaoTalk est une application gratuite mobile qui fournit un système de messagerie instantanée et permet des appels. Elle s'est transformée en une plateforme de contenus.



L'application propose de multiples services pour les utilisateurs sud-coréens allant du paiement mobile au portefeuille numérique, en passant par le service taxi...



Grâce à la fonctionnalité KakaoTalk Channel, les utilisateurs peuvent suivre des marques, des médias et des célébrités afin découvrir des contenus exclusifs, recevoir des coupons et des messages spécifiques et des d’autres informations en temps réel.