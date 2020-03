Coronavirus : Celestyal Cruises suspend ses croisières jusqu'au 1er mai 2020

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, Celestyal Cruises prend les devants et annonce des mesures : la suspension de ses départs de croisières entre le 14 mars et le 30 avril 2020.



A ce jour, les traversées concernées par ces décisions sont :



- Trois continents, croisières de 7 nuits : départs du 14, 21 et 28 mars 2020



- Eclectique mer Égée, croisières de de 7 nuits : départs des 4, 11, 18 et 25 avril 2020



- Emblématique mer Égée, croisières de 3 et 4 nuits : départs du 16 mars au 30 avril 2020



La compagnie " agit en conséquence afin de réduire le risque de mise en quarantaine ou de confinement de nos clients et membres d’équipage ", selon un communiqué.



Mais aussi face au " nombre croissant de fermetures temporaires de ports de croisière ou de destinations " et au " fait que certains pays imposent des restrictions pour tout rassemblement public ".