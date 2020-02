Coronavirus Chine : le Quai d'Orsay passe la carte en orange

A la suite de la réunion tenue autour du Premier ministre samedi 8 février 2020 et compte tenu du contexte évolutif de l’épidémie de nCoV, "des restrictions décidées par les autorités chinoises, des fermetures d’établissements scolaires et universitaires et de la réduction des liaisons aériennes" , le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a été décidé de modifier les conseils aux voyageurs et de passer en orange la carte de Chine.



Ainsi il est déconseillé de voyager en Chine sauf raison impérative.



La province de Hubei, épicentre de l’épidémie de coronavirus (2019-nCov), est formellement déconseillée (rouge) compte tenu des mesures de confinement mises en place par les autorités chinoises, précise le Quai d'Orsay.