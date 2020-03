Coronavirus : Israël demande à tous les voyageurs de se mettre en isolement

Les touristes se trouvant déjà en Israël ou arrivant avant le 12 mars 2020 à 20h00, peuvent continuer leur itinéraire de voyage tout en respectant les directives suivantes :



1. Si le touriste ne se sent pas bien, les intervenants santé doivent être appelés (au 101)



2. Des mesures d'hygiène appropriées doivent être prises



3. Les zones publiques surpeuplées doivent être évitées

4. L'agent ou le guide doit tenir compte de tous les sites visités.



Les passages terrestres vers la Jordanie seront désormais fermés.



Les touristes visitant Israël et qui ont des vols depuis la Jordanie (ou vice versa), - doivent se rendre à la frontière 6 heures avant le vol avec leurs billets d'avion en preuve.



Toutefois, les personnes n’ayant pas la nationalité israélienne peuvent être autorisées à pénétrer sur le territoire israélien. Pour cela, ils doivent s'engager par écrit à respecter une période de confinement de 14 jours à domicile (le séjour en hôtel, Airbnb ou résidence étudiante n'est pas accepté) et communiquer les coordonnées de leur lieu de confinement.



Le formulaire de demande d'autorisation spéciale doit être retiré sur le site du Consulat d'Israël en France. Il doit être rempli et signé et renvoyé au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de départ prévue.