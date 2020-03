Coronavirus : Pérou, Liban, Malte... de nouveaux pays restreignent l'accès aux Français

Alors que l'OMS a qualifié l'épidémie de coronavirus de "pandémie", mercredi 11 mars 2020, de plus en plus de pays prennent des mesures pour restreindre leur accès aux pays touchés par le Covid-19, et notamment la France.



C'est le cas du Guatemala, dont " les autorités locales ont annoncé que, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée indéfinie, les citoyens européens ainsi que tous les voyageurs en provenance d’Europe se verront refuser l’entrée sur leur territoire ", peut-on lire dans les Conseils aux Voyageurs du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).



Idem pour le Salvador, qui a interdit, le 11 mars, l’accès à son territoire pour 30 jours à tous les étrangers, sauf les résidents et diplomates qui y seront placés en quarantaine à leur entrée. Ecoles et universités sont fermées pour 21 jours.



Toujours en Amérique latine, " les autorités péruviennes ont annoncé, mercredi 11 mars, l’imposition d’une mesure d’auto-isolement obligatoire à domicile (ou à l’hôtel) de 14 jours pour les voyageurs arrivant, directement ou indirectement, de France (ainsi que d’Espagne, d’Italie et de Chine).



L’Ambassade de France au Pérou recommande à tous les ressortissants français de reporter leur voyage ou, s’ils se trouvent au Pérou, de se conformer strictement à ces mesures pour ne pas se mettre en infraction, en veillant notamment à ne pas risquer de contaminer leur entourage. "



Il est important de savoir que, pour visiter certains sites et parcs touristiques, la présentation du passeport – qui mentionne la date d’entrée au Pérou - est exigée.



Par ailleurs, la possession d’une assurance individuelle de voyage est indispensable pour couvrir d’éventuels frais médicaux ou de rapatriement.