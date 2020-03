Coronavirus : annulations, "quarantaine", reports, c’est le B… !

quarantaine

Selon les TO spécialistes, affolés (et on les comprend), cette mesure (toujours pas applicable à l’heure actuelle) ne pourrait d’un point de vue administratif concerner que Moscou puisqu’il s’agit d’un arrêté municipal. Sans effet sur le reste du Pays. Et surtout toujours selon les mêmes voyagistes il n'y a aucune mise en quarantaine des voyageurs !Et d’ailleurs, que fait-on si demain dans un de ces pays, on met un ou plusieurs de nos concitoyens (exemple en cours en Egypte) en "" ?. Le tourisme est aux premières loges. On rafistole, on colmate, on improvise dans l’urgence.Mais ce faisant on joue avec nos métiers au Quai d’Orsay,L’Etat se doit de donner une information certifiée à ses citoyens et pas avancer des thèses visant à se protéger de procédures ultérieures, si ça tournait mal.Ils contribuent à l’inflation du sentiment d’insécurité des voyageurs qui ne savent plus à qui se fier. Et nous non plus !