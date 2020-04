Coronavirus : l'Allemagne suspend l'obligation de remboursement des vols annulés

Corona-Cabinet

L'Allemagne choisit une voie équitable, raisonnable et sûre pour l'avenir pour toutes les parties concernées

Cette mesure peut contribuer de manière significative à prévenir un effondrement européen de l'industrie de l'aviation et du voyage, qui semblait inconcevable jusqu'à récemment. Nous comptons donc sur le rôle moteur de l'UE pour mettre en œuvre cette réglementation équitable rapidement et sans bureaucratie pour toute l'Europe, dans l'intérêt des citoyens, de l'économie et des entreprises concernées".

Le Conseil des représentants des compagnies aériennes en Allemagne (Board of Airline Representatives in Germany e. V. - BARIG) qui représente plus de 100 compagnies aériennes allemandes, européennes et mondiales, se félicite de la décision prise par le "" du gouvernement fédéral allemand de", souligne le secrétaire général de BARIG, Michael Hoppe. "