Coronavirus : l'aéroport de Biarritz ferme ses pistes et ses portes

Petit à petit la France se met à l'arrêt, d'une façon totalement généralisée. Après les commerces, et les agences de voyages, c'est au tour des aéroports de baisser le rideau.



Privé de passagers, l'infrastructure aéroportuaire a vu ses vols se réduire drastiquement, pour atteindre même, -95% sur le réseau court-courrier d’Air France.



Face à ce manque d'activité, le Syndicat Mixte d’Aéroport de Biarritz-Pays Basque a décidé de fermer l’aéroport, à partir de ce lundi 23 mars 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre.



L’aéroport de Biarritz-Pays Basque reste cependant opérationnel et ouvert à la circulation aérienne publique pour toute opération d’urgence ainsi que les vols privés.



En attendant, le seul vol qui restait ouvert à la réservation, le Biarritz-Paris sera délocalisé à Pau.