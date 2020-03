Coronavirus : le texte du décret de l'à-Valoir en lecture au Conseil d'Etat

Les professionnels estiment que ça tarde un peu...



En effet, après la polémique des derniers jours concernant la problématique des remboursements et la promesse de Bercy d'avaliser officiellement les A Valoir de 12 mois, les professionnels attendent le texte officiel.



Ce dernier devrait être promulgué, peut-être ce mercredi ou jeudi 26 mars, sachant d'ailleurs que demain se tiendra dans la matinée le Comité de filière du tourisme sous l'égide de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat en charge du Tourisme.



En effet, depuis la semaine dernière, on attend avec impatience l'ordonnance qui permettra d'officialiser la position actuelle des agences de voyages.



Des agences qui proposent aux voyageurs depuis plisuers jours, sur recommandation du SETO et EDV, de reporter leur forfait de 12 mois au moins plutôt qu'un remboursement qui viendrait plomber définitivement leur trésorerie.



Renseignement pris auprès de Bercy ce week end, le décret est bel et bien dans les tuyaux. Selon le ministère, il serait même en lecture devant le Conseil d'Etat.