Coronavirus : plus de 3 employés sur 4 favorables au télétravail, selon un sondage

Les politiques de télétravail pourrait même évoluer rapidement et changer à jamais la donne au bureau : plus de la moitié des employés de bureau (56 %) affirment que l'émergence du coronavirus et les conseils qui en découlent rendront les politiques de travail à domicile de leur entreprise plus souples à long terme.



Seuls 15 % d'entre eux affirment qu'ils ne seraient pas en mesure d'effectuer leur travail à domicile.



Un tiers (38 %) des employés de bureau disent qu'ils seraient tout aussi productifs en travaillant à la maison qu'au bureau.



Un cinquième (20 %) déclarent même qu'ils seraient plus productifs.



Par ailleurs, 62 % des personnes interrogées déclarent que le principal avantage du travail à domicile est qu'elles peuvent travailler à leur propre rythme et mieux gérer leur temps.



Chaque heure compte lorsqu'il s'agit de maîtriser la charge de travail.



38% des personnes interrogées par Glassdoor déclarent que le travail à domicile est plus compatible avec leur vie familiale. Et pour presque un Français interrogé sur trois (32 %), le télétravail permet un meilleur équilibre travail/vie privée.



D’ailleurs, ils sont 20% à déclarer avoir plus de temps pour effectuer les tâches ménagères et les courses.