Coronavirus : plusieurs pays se ferment aux voyageurs qui se sont rendus en Chine

Les frontières se resserrent en raison de l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée en Wuhan en Chine le 19 janvier 2020. Pour les ressortissants chinois il est de plus en plus compliqué de quitter le pays.



De nombreuses compagnies aériennes ont en effet annulé leurs vols de et vers la Chine. De nombreux pays ont également annoncé qu'ils fermaient leur territoire aux touristes chinois.



C'est le cas du Vietnam qui a suspendu les visas de tourisme pour tous les Chinois. Les citoyens de l'Empire du milieu ne sont pas les seuls concernés, les voyageurs qui ont voyagé en Chine ses deux dernières semaine ne pourront pas non plus obtenir le précieux sésame.



Les Etats-Unis qui ont déclaré l'Etat d'Urgence, ont aussi annoncé qu'ils refusaient l'entrée sur leur territoire des ressortissants étrangers s'étant récemment rendus en Chine.



Le gouvernement néo-zélandais a annoncé quant à lui interdire l’entrée de son territoire à toutes les personnes arrivant de Chine ou ayant transité par la Chine continentale à compter du 2 février sauf pour les citoyens néo-zélandais et les résidents permanents en Nouvelle-Zélande.



Même mesure du côté de l'Australie !



Quant aux touristes étrangers en provenance de Chine : impossible d'entrer directement à Singapour ou en Mongolie.



Aux Iles Cook, les autorités ont aussi pris des mesures. Les passagers s’étant rendus en Chine durant les 30 derniers jours doivent avoir passé 14 jours en quarantaine et ne présenter aucun symptôme pour pouvoir être admis sur le territoire.