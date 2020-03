Coronavirus vs Tourisme : que dit l'analyse des requêtes des internautes ?

Si en dehors de l'Hexagone, nous représentons dorénavant une menace de santé publique pour les autres pays, qu'en est-il chez nous ?



Il est intéressant de noter qu'à mesure, où les médias ont intensifié le traitement du coronavirus, les requêtes autour de la question n'ont cessé de croître.



La psychose n'est pas seulement médiatique.



Mais là, n'est pas le principal enseignement, car dans le même temps les recherches effectuées autour du mot "voyage" ont observé une dégringolade quasiment linéaire. La courbe des deux requêtes "coronavirus et "voyage" se croise le 24 février 2020, pour se recroiser le 27 février.







A partir de cette dernière date, la maladie surclasse les envies de vacances des internautes, expliquant sans doute la baisse des réservations observées dans les agences .



Cette chute devrait peut-être s'observer auprès des agences en ligne.



Au niveau des recherches connexes au mot voyage figure : voyages scolaires italie, hegire voyage, voyages scolaires annules...



Ce n'est pas tout, car en regardant un peu le comportement des internautes, Air France a connu une baisse de sa recherche sur le web quasiment continue depuis le 24 février, et surtout la progression de la requête associée à savoir Air France réclamation (+140%).



Dans le même temps, les Français ont abandonné leur quête de "billet d'avion". Après un pic de fréquentation le 23 février, indice 100 (taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé), la requête a dégringolé pour atteindre un indice de 35 le 3 mars dernier.



Pour finir, cela ne vous surprendra pas non plus de voir le mot clé remboursement connaître une croissance incessante, avec pour première requête associée "remboursement voyage coronavirus."



Et depuis le 24 février la courbe des mots clés "billet d'avion" et "remboursement billet d'avion" ne cesse de se rapprocher, pour même se croiser dès le 3 mars 2020, à la faveur de cette dernière combinaison de mots.



Cette démonstration des recherches des internautes démontrent que le coronavirus n'est pas seulement un emballement médiatique, mais correspondant à une problématique importante pour tous, mais aussi qu'elle a une influence forte sur le tourisme.



Si nous ne pouvons pas comparer avec les ventes ou les réservations, cette étude permet de donner un indicateur.