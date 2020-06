Corsair : Gilles Ringwald est nommé directeur général adjoint affaires commerciales

Si rien ne bouge du côté de la survie financière de la compagnie, Corsair restructure son management, avec la nomination de Gilles Ringwald, au poste de directeur général adjoint affaires commerciales.



Passé par Thaï Airways au début des années 2000, en tant que directeur commercial France, puis Jet Airways, occupant différents postes de directeur général à l'étranger, il était dernièrement au board d'Air Transat.



Avec un profil de proche de Laurent Recoura, le français connu pour être le serial redresseur de compagnies, Gilles Ringwald devra manager les équipes équipes ventes, marketing, digital, programme et revenu management pricing.



Au niveau digital Maxime Quintin, le responsable du secteur, est quant à lui parti, Isabelle Hervouet récupérant une partie des prérogatives.



Gilles Ringwald a été nommé pour définir la stratégie et la politique commerciale de Corsair, tout en développant les ventes et le renforcement de la présence de la compagnie dans les réseaux de distribution.