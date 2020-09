Corsair revolera vers Mayotte dès le 11 décembre 2020

Après deux ans d’absence, Corsair rétablit la desserte de Mayotte à raison de deux vols hebdomadaires dès le vendredi 11 décembre 2020. Les liaisons seront assurées au départ de Paris-Orly via l’île de la Réunion.



La compagnie proposera 2 vols à destination de Mayotte les lundis et vendredis au départ de Paris-Orly et les mardis et samedis au départ de Mayotte, en A330, via l’île de la Réunion.



" Présente depuis 2007 sur Dzaoudzi, Corsair avait dû annoncer en 2018 l’arrêt de la desserte, contrainte par l’utilisation du B747 qui ne pouvait pas atterrir à Mayotte en raison d’une piste trop courte. Le renouvellement anticipé de la flotte et le passage en tout Airbus permet à Corsair de s’installer durablement sur Mayotte avec des vols toute l’année, sans aucune contrainte technique liée aux infrastructures aéroportuaires. " précise un communiqué de presse.



A l’occasion du lancement de cette nouvelle desserte, Corsair lance des tarifs promotionnels A/R : Paris-Orly / Mayotte à partir de 428 € (tarif sans bagage) et La Réunion / Mayotte à partir de 158 € (tarif sans bagage).