Corsica Incoming, une agence réceptive exclusivement dédiée aux professionnels du tourisme

Les adresses secrètes ne le sont plus si on les dévoile au plus grand nombre, et TourMaG a une audience très importante 😉. Mais je vais vous donner des pistes pour une jolie chasse au trésor.Cette pépite-là, nous l’avons trouvée lors d’un repérage en plaine orientale. D’abord, il faut s’approcher d’Aléria et chercher les beaux domaines viticoles qui l’entoure, ceux des terres anciennes (indice).Quand vous y êtes, pénétrez le domaine et suivez une piste à travers les vignes. Ne vous découragez pas, roulez au pas et admirez les collines verdoyantes et les petits grains qui apparaissent.En moins de vingt minutes, vous arrivez au bout de la piste et là, vous y êtes : une vieille 2CV rouge vous accueille, une jolie décoration en bois flotté vous invite à vous approcher.Deux poules vous barrent le chemin et se dirigent elles aussi vers le restaurant. Plus tard, j’apprendrai que ces poules vivent sur le site et que leurs œufs participent à la réussite des desserts faits maison.Voilà, nous y sommes, un restaurant au cœur des vignes avec une vue imprenable sur l’étang de Diana. Un cadre exclusif où le chef sublime les produits de l’étang et de la mer si proche.Vous êtes hors du temps, votre seul effort sera de choisir entre pâtes aux araignées de mer, langoustes, huîtres panées à la pistache… Une parenthèse enchantée.Autre pépite : nous sommes dans la région d’Ajaccio. Nous sommes accueillis par le vigneron Laurent, qui se présente comme un paysan plus qu’un viticulteur.Le domaine a plus de 120 ans, il l’a repris il y a 14 ans. Depuis, il travaille sur ces 10 hectares de terres granitiques en vinification BIO. Les cépages sont corses (Sciaccarello, Nielluccio…) et notre hôte est intarissable sur son travail et la vigne corse.Après une promenade à pied dans les vignes, nous faisons une halte à l’ombre et sur une grande table en bois, Laurent nous offre un Spuntinu (casse-croûte paysan) qui rassemble toutes les saveurs des producteurs locaux.Les charcuteries, les fromages de brebis et de chèvre, les fruits de saison font honneur à notre dégustation des vins du Domaine.La France est un pays de contrastes et de couleurs, les régions sont toutes différentes et il est très agréable et facile de se « dépayser » en restant en France.Le Finistère est extraordinaire, son littoral sauvage et préservé, sa cuisine savoureuse ; l’Alsace, ses vallons verdoyants, les villages magnifiques de la route des vins, ses villes de caractère ; le Pays Basque avec ses coutumes, sa gastronomie, ses légendes et sa côte animée, ses spots de surf.Les régions de France sont très contrastées, les accents sont colorés par des traditions, parfois des chants ou des danses.La beauté de la France, ce sont ses contrastes et ses différences. D’ailleurs, la Corse est appelée l’Île de Beauté pour cette même raison, elle est terre de contrastes : le matin en montagne aux sommets enneigés et l’après-midi sur une plage de sable blanc. Un après-midi dans un pittoresque village et le soir, sur la terrasse festive d’un restaurant de Bastia ou Ajaccio.Et chez Corsica Incoming, notre credo, c’est de "faire la différence".