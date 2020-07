Costa Croisières et MSC Croisières adhèrent au Club de la Croisière Marseille Provence

Lors de l'Assemblée Générale le 7 juillet dernier du Club de la Croisière Marseille Provence, Costa Croisières et MSC Croisières sont devenues membres de l’association créée par la Ville de Marseille, la CCI Aix-Marseille-Provence et le Grand Port Maritime de Marseille et qui coordonne l’activité croisière à Marseille et en Provence depuis 1996.



Pour rappel : les deux compagnies étaient déjà présentes depuis 2009 au sein du Club de la Croisières Marseille-Provence au titre du MPCT dont elles sont actionnaires.



Jean-François SUHAS, Président du Club de la Croisière Marseille Provence indique : « Je suis très heureux et fier d’accueillir au sein des membres du Club les compagnies Costa et MSC Croisières, déjà membres quelque part via l’adhésion sans faille du MPCT.



C’est un signal fort de rassemblement et un grand honneur pour nous de formaliser de la sorte l’engagement historique et absolu de ces deux compagnies incontournables, et avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration pour faire de Marseille un port vertueux et une destination durable, dans le respect des populations, pour finalement que chacun s’y retrouve.



Le Club joue parfaitement son rôle de facilitateur et de guichet unique de la croisière. L’industrie de la croisière est par essence résiliente, elle sait se réinventer et ces adhésions ce jour en sont le signal parfait. Bienvenues ! »