Costa Group : Philippe Bernard nous a quittés

Christian Loth, Président Receptifs Leaders vient de nous informer du décès de Philippe Bernard, Directeur et fondateur de l’agence Réceptive COSTA GROUP INTERNATIONAL.



Philippe Bernard a fait partie du groupement de réceptifs pendant plusieurs années, jusqu’en 2017.



"Nous garderons en mémoire un personnage haut en couleurs, passionné entre autres de Harley Davidson et de Rock & Roll. Nous présentons toutes nos sincères condoléances à sa famille, en particulier à ces 2 enfants." a indiqué Christian Loth dans un message adressé à ses partenaires.



TourMaG et son équipe présentent également ses condoléances à sa familles et à ses proches.