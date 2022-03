Costa veut briser les préjugés les plus courants sur la croisière

La nouvelle campagne de Costa abordera différents sujets, avec divers protagonistes selon l'élément de l'offre présenté et le pays dans lequel elle prendra place.



L'agence Herezie Milano a été choisie comme partenaire stratégique et créatif de Costa pour cette nouvelle campagne.



En France, le spot est diffusé à la télévision, sur YouTube, sur les canaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, et sur les principaux réseaux numériques depuis le 28 février.