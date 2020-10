Couvre-feu pour 38 départements supplémentaires et la Polynésie de 21h à 6h

"La situation sanitaire a continué de se dégrader" a déclaré Jean Castex



"Nous allons étendre les mesures de couvre-feu à 38 départements et à la Polynésie de 21h à 6h sur l'ensemble des territoires concernés pour 6 semaines. Ces règles entreront en vigueur dès vendredi minuit"



Les règles seront les mêmes que pour les métropoles où il y a également le couvre-feu. Le Premier ministre a indiqué que les départements de ces métropoles déjà concernées par le couvre-feu vont être placés en couvre-feu.



"Au total ce sont 54 départements et un territoire d'Outre Mer qui seront concernés par le couvre-feu vendredi. Il touchera 46 millions de nos concitoyens." a annoncé Jean Castex.



Voici les départements concernés : les deux départements corse, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gars, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Tarn et Garonne, Tarn, Aveyron, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Savoie, Isère, Rhône, Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Ain, Saône et Loire, Jura, Côte-d'Or, Aube, Marne, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Oise, les départements d'Ile-de-France, Loiret, Calvados, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Haute-Vienne, et La Polynésie.



Le Premier Ministre a précisé qu'il est trop tôt "pour connaître les effets du couvre-feu" . En fonction des résultats obtenus, le dispositif sera réévalué "pour éventuellement le durcir, avec pour objectif absolu de sauver des vies et de protéger la santé de nos concitoyens."