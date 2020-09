Covid : Air Austral propose une assurance protection sanitaire

L’assurance garantit également :



• Si le passager est dans l’obligation de prolonger son séjour (mise en quarantaine), l’organisation et la prise en charge des frais d’hôtel (chambre et petit-déjeuner) ;

• Une prise en charge des frais médicaux ;

• L’organisation et la prise en charge du rapatriement au domicile, sous conditions stipulées dans le contrat.

Cette assurance est proposée à un tarif équivalent à 1% du billet d’avion, en complément d’une assurance multirisques.



A noter : cette assurance est accessible uniquement auprès des agences commerciales Air Austral et du Call Center et est vendue uniquement en complément d’une assurance multirisque.