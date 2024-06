Creative Tours : Chypre la destination de 2024

Enfin, le beau Callisto village, entièrement rénové cette année pour proposer un lieu calme, serein, et ce, en bord de plage tout en restant à proximité de la rue principale. Ses chambres sont réparties sur de petits bâtiments pour conserver cette ambiance de village, avec en son cœur une belle piscine vue mer.



Ses 268 chambres, 2 restaurants, sa plage de sable en font un des hôtels les plus agréable de la zone, tout en étant à 1.5 km du centre-ville et 50 km de l’aéroport de Larnaca.



On peut aussi mentionner la création de nouvelles excursions, pour toujours offrir le meilleur à ses voyageurs, que ce soit en groupe privé ou en local regroupé.



On peut ainsi mentionner à partir de Paphos la journée Escapade Gourmande et Authentique pour découvrir les traditions culinaires chypriotes ou encore l’après-midi Aphrodite’s Sunset pour une fin de journée dédiée aux lieux de la déesse Aphrodite avec apéritif Ouzo et vue sur le rocher.