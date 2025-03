Crète, Amirandes A Grecotel Resort To Live : lancement de la saison estivale

À l’Amirandes A Grecotel Resort To Live 5 étoiles, tout est harmonie et hospitalité.



Ici, on savoure des produits locaux et tantôt la cuisine crétoise, tantôt italienne. Une formule demi-pension « Dine Club » contribue au bien-être gourmand. Pour le dîner, certains préfèreront la plage et les spécialités asiatiques du Blue Monkey, d’autres hôtes découvriront les plats italiens du restaurant le Minotaur, sur la terrasse extérieure, surplombant le lagon.



Ici, on se ressource, on lâche prise au centre de bien-être comprenant un salon de beauté, six salles de massage, une salle de fitness et des traitements pour les enfants. Resort aux nombreux atouts, l’Amirandes recèle 34 catégories de chambres, allant de la « Guestroom » à la Villa, en passant par les suites ; 3 piscines : 1 olympique, 1 pour les enfants, 1 piscine intérieure chauffée en avril et octobre et 58 piscines privées permettant de clapoter en toute liberté.



Ici, le choix d'expériences est infini : des dégustations de vins aux cours de cuisine ; de la plongée en apnée au jet-ski, voile privée, kitesurf ou yoga, pilates, équitation ou randonnées … Hôtes de choix pour cet établissement Grecotel, les enfants iront selon leur âge au Grecoland Kids Club. « Last but not least » un matériel de puériculture est à la disposition des parents.



Plongez dans l’univers de l'Amirandes avec cette vidéo :