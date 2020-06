Crise sanitaire : après mes vacances... le déluge ?

La SNCF après un début d’euphorie au lendemain des annonces d’Edouard Philippe, a dû déchanter.



Des trains ont déjà dû être annulés en juillet et août, car la demande attendue n’est pas au rendez-vous.



Même phénomène pour Air France qui, quelques heures à peine après l’annonce de la mise en place de son programme d’été, vendredi dernier, a déjà clôturé certaines liaisons.



Que faut-il en retenir ? Principalement que la crise n’est pas derrière mais devant nous.



Et cela les Français ne l’ignorent pas.



L’INSEE nous rappelle crûment que 450 000 emplois (intérim compris) sont partis en fumée au cours de ce premier trimestre covidien.



Le PIB va se prendre la claque du siècle et les entreprises ramer très dur pour éponger les milliards empruntés pour financer la dette accumulée.



Et beaucoup ne tiendront pas le choc. Ce qui signifie au mieux qu’elles devront de nouveau licencier et au pire qu’elles arrêteront les frais.



Une fois les fonds propres partis (pour ceux qui en ont encore) et les emprunts dépensés, l’Urssaf va revenir en pleine forme et ça va devenir très, très compliqué…