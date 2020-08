CroisiEurope édite une brochure 2020 - 2021 entièrement repensée

Pour faire face au contexte inédit de la crise sanitaire, la direction de CroisiEurope a entièrement repensé sa brochure 2021.



Cette nouvelle édition 2021 dispose d'une réduction conséquente de sa pagination (-180 pages). Ce nouveau format présente l’essentiel des programmes de manière synthétique ainsi que leurs points forts et leurs dates de départ. La totalité des informations et la grille tarifaire pour toute la saison 2021 se retrouvent sur les sites B2C et B2B de la compagnie.



Pour bénéficier des meilleures remises, la compagnie avantage les réservations anticipées : 15% de remise jusqu’au15/11/20 ; 10% de remise jusqu’au 31/12/20 ; 5% de remise juqu’au 31/12/20.



Les agences et voyageurs pourront découvrir les nouveautés 2020/2021 telles que l’Archipel des Canaries à bord de notre nouveau navire La Belle des Océans, l’Elbe et la Moldau au départ de Prague, ou encore Chypre et la Terre Sainte à bord de La Belle de l’Adriatique.