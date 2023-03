Croisière : "Il est de plus en plus difficile d'obtenir des financements..."

Je suis heureux d'annoncer que la CLIA et SEA Europe feront une déclaration commune appelant les institutions de l'UE à reconnaître l'importance de l'industrie de la croisière pour le développement économique et social de l'Europe.



Nous sommes tous d'accord pour dire que les piles à combustible, le GNL et les biocarburants sont ce dont nous avons besoin pour la phase de transition actuelle,

Nous devons garantir un approvisionnement en carburants renouvelables à l'échelle requise, non seulement pour les navires de croisière, mais aussi pour l'ensemble du secteur maritime.



Nous voulons que des objectifs spécifiques de production de carburants marins renouvelables soient adoptés aux niveaux européen et national.



Et que les plans nationaux en matière d'énergie renouvelable intègrent pleinement les besoins en infrastructures et en déploiement de carburants renouvelables dans les ports de l'UE,

Une affirmation qui serait plutôt une bonne nouvelle, alors que les institutions bancaires françaises ont été massivement épinglées sur leur capacité à polluer en finançant l'économie des énergies fossiles. Pour le président de la CLIA, l'Europe est en passe de perdre sa position stratégique de leader mondial de la construction navale, en n'aidant pas assez les acteurs." poursuit le PDG de MSC Croisières.Une déclaration qui se fait dans un contexte mondial, alors que les États-Unis mobiliseront 370 milliards de dollars pour accélérer les investissements privés dans les énergies propres, le Japon et d'autres économies suivent des voies similaires.L'Europe serait donc à la traîne." a conlu Pierfrancesco Vago, le président de la CLIA.Il est bien des défis à relever pour la croisière, surtout à l'heure où la France et l'Europe entrent dans l'ère de la sobriété...