Croisières Antilles : "Les armateurs prêts à lancer la saison début décembre, si..." E. Eschena (CLIA)

TourMaG.com - Les armateurs ont-ils réussi à séduire une nouvelle clientèle compte tenu du contexte et quel était le profil de ces clients ?



Erminio Eschena : Il y a eu aussi bien des nouveaux clients que des clients fidèles, avec un coefficient de pondération qui est légèrement supérieur aux primo-accédants. Mais cela n'est pas très marqué. Dans les départs des paquebots en France, il y a traditionnellement toujours un pourcentage assez équilibré de croisiéristes expérimentés et de nouveaux croisiéristes.



Cette frange un peu supérieure de néo-passagers est liée à la reconnaissance du protocole sanitaire et au maintien de la proposition de loisirs.



La croisière a permis aussi d'amener un contingent important de visiteurs étrangers. Nous l'avons vu au mois de juin, l'Espagne, la Grèce ou encore l'Italie, se sont livrés une véritable bataille pour réunir plus tôt que les autres, les conditions pour faire redémarrer la croisière.



L'objectif était d'attirer les contributions étrangères à leur tourisme national. La France a hésité et je me réjouis que nous y soyons arrivés.



TourMaG.com - Quels sont les enjeux à venir à court et moyen terme ?



Erminio Eschena : A très court terme, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution du protocole sanitaire, en tout cas pas de la part des armateurs.



Si nous nous projetons à moyen terme, l'attention de l'industrie se porte sur la Caraïbe et tout particulièrement sur les Antilles françaises : la Guadeloupe et la Martinique.



Les protocoles sanitaires des armateurs restent adaptés. Néanmoins il y a des éléments structurants qui méritent davantage de réflexion par rapport à une situation particulière à ces deux îles : d'une part la possibilité de trouver en cas de besoin d'un "Covid hôtel" pour éviter de peser sur les structures sanitaires publiques et, d'autre part, trouver du personnel médical pour effectuer les tests à l'embarquement.



Nous suivons de près ce sujet. Les premières escales sont prévues au début du mois de décembre, j'espère que la situation sanitaire dans ces deux îles pour les habitants va s'améliorer avec l'efficacité d'une campagne vaccinale qui semble s'accélérer.