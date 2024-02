Croisières Antilles : les passagers bénéficient désormais de produits détaxés 🔑

Pour la Fédération des Entreprises des Outre-Mer (FEDOM), « ce régime vise à développer l’attractivité des ports concernés, à soutenir le développement des croisières maritimes, à renforcer l’attractivité et la compétitivité des commerces des centres-villes concernés par l’expérimentation, et des entreprises de production locale de nos territoires ».



La Fédération, « qui a milité et travaillé activement ces dernières années à la mise en place de cette mesure, se réjouit que les derniers verrous législatifs aient enfin été levés ».



Elle précise « que pour cette expérimentation se mette en place rapidement sur les deux territoires d’expérimentation choisis, les administrations concernées – notamment déconcentrées – vont devoir échanger et dialoguer avec les organisations consulaires (chambre de commerce et d’industrie notamment) et économiques des deux territoires concernés pour en faire la promotion, étudier les éventuelles difficultés opérationnelles, et permettre rapidement une mise en œuvre effective ».