Croisières : Carnival annonce la vente de 6 navires

Selon Mer Et Marine, le groupe Carnival qui accuse une perte record estimée à 4.4 milliards de dollars pour le second trimestre a annoncé qu'il allait mettre en vente 6 de ses navires.Pour l'heure, on ne connait pas le nom des navires concernés.Mer et Marine évoque les pistes du Costa Victoria (mis en service en 1996) Ecstasy (1991) et Carnival Fascination (1994).Carnival Corporation compte une flotte deréparties entre ses différentes compagnies CCL, Princess Cruises, P&O Cruises, P&O Australia, Costa, AIDA, Cunard, Holland America Line et Seabourn.