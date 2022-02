Croisières : Havila Voyages mettre en service son second navire en mai

La compagnie a également annoncé que ses troisième et quatrième navires, Havila Polaris et Havila Pollux, risquent d'avoir du retard dans la livraison.



Bent Martini poursuit : "Nous supposons que Havila Polaris commencera à fonctionner au troisième trimestre et Havila Pollux au quatrième trimestre de cette année. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de confirmer les dates exactes, mais nous faisons tout notre possible pour nous assurer que nous pouvons mettre ces navires en service aussi rapidement que possible, pour le bénéfice de tous ceux qui voyageront et travailleront à bord."



Un nouvel accord a été conclu avec le ministère norvégien des transports et des communications, responsable du contrat côtier d'Havila, qui a confirmé qu'il n'exigeait pas la mise en place de navires de remplacement pendant ces retards.



Havila Voyages est une nouvelle compagnie maritime norvégienne qui à terme exploitera quatre navires neufs dans le cadre d'un contrat de dix ans avec le gouvernement norvégien pour naviguer sur la route côtière de Bergen à Kirkenes.



Le voyage aller-retour de douze jours permet de visiter 34 ports différents