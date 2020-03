Croisières : Ponant assouplit sa politique de réservation

Nous avons d'ailleurs, à ma grande surprise, réalisé une très belle semaine, la semaine dernière, sur les destinations Antarctique pour la période novembre 2020 - février 2021, avec des commandes fermes.



En revanche, les réservations pour les départs proches, à deux mois, sont complètement éteintes. Mais la fenêtre de réservation chez Ponant est d'environ 10 mois, les dernières minutes ne représentent pas la grosse partie de notre activité.



TourMaG.com - Le message du Quai d'Orsay qui inclut désormais clairement les croisières n'est pas un bon signal...



Hervé Bellaïche : Il est clair que ce message ne va pas dans le bon sens et nous comprenons les réticences de certains clients. Nous restons vigilants car le danger est de voir l'activité de réservation fortement baisser.



Encore une fois pour rassurer les clients et les inciter à réserver sereinement, nous lançons une nouvelle politique de réservation qui offre une grande flexibilité aux passagers.



Pour toute réservation d’une croisière dont le départ se situe en 2020, les clients pourront verser un acompte de seulement 10% du montant de la croisière et auront la possibilité d’annuler sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ.



Par ailleurs, pour toute nouvelle réservation sur une croisière dont le départ est en 2020, 2021 et 2022, les passagers pourront annuler sans frais jusqu’à 90 jours après la confirmation de celle-ci et demander un remboursement total du montant versé.



Pour les réservations en cours, les conditions de paiement sont assouplies et un délai de 30 jours est accordé aux passagers pour régler leur dernier acompte. Jusqu’à présent, le dernier acompte était dû 60 jours avant le départ.