Croisières d’expédition 2021-2022 : Hurtigruten renforce ses départs avec accompagnateur français

Hurtigruten publie sa nouvelle brochure dédiée aux croisières d’expédition 2021-2022.



La compagnie renforce ses propositions de départs avec accompagnateur français. Sur plus de 60 départs proposés, 28 sont avec un accompagnateur français et 14 sont entièrement francophones.



Ces croisières mettront le français à l’honneur comme l’une des langues principales utilisée à bord et lors des excursions. Toutes les informations transmises – Annonces, journaux de bord, menu des restaurants – seront également en français.



Des membres francophones de l’équipe d’expédition seront présents lors des sorties et des débarquements à terre. Ils donneront aux passagers diverses informations sur les sites d’intérêts à observer depuis le pont, ainsi que des conférences en français, ou traduites en simultanée.



Ces croisières, entièrement francophones, seront disponibles sur les itinéraires : « Tour du Spitzberg – Au royaume de l’ours polaire » et « Tour du Svalbard – la grande expédition », avec des départs de juin à septembre 2021.