Croisières d'exploration : Hurtigruten lance un itinéraire en Russie

Après une année très difficile pour l'ensemble du secteur du voyage, nous sommes ravis de revenir enfin à la croisière. L'année 2022 s'annonce comme la plus intéressante de notre histoire, avec l'introduction d'un certain nombre de nouveaux itinéraires passionnants sur trois continents différents.



Nous constatons une énorme demande refoulée pour les voyages d'aventure, et bien plus encore à venir

Hurtigruten Expeditions lancera desavec exploration de La compagnie ajoute ainsi une nouvelle destination à son offre.Le nouvel itinéraire de 17 jours à bord du MS Spitsbergen (180 passagers partira de Bergen, en Norvège, le 6 octobre 2022, naviguera vers le nord le long de la côte norvégienne avec plusieurs temps forts : la découverte des fjords, les îles Lofoten, la visite de villages et le Cap Nord, le point le plus septentrional du continent européen.Viennent ensuitedans l'une des régions les moins visitées du pays. L'itinéraire combine des villes russes modernes et des ports historiques avec des débarquements dans des villages isolés sur les rives de la mer Blanche.Le voyage comprend également la visite des îles Solovki, l'un des sites emblématiques du nord de la Russie.», a déclaré Asta Lassesen, CEO de Hurtigruten Expeditions.