DFDS : Rémi Liger-Belair nommé directeur général France

L’ancien dirigeant de CMA-CGM succède à Etienne Melliani


DFDS renforce son ancrage hexagonal avec l'arrivée de Rémi Liger-Belair à sa direction générale. Basé à Dieppe, il supervisera les activités maritimes, logistiques et douanières du groupe. Sa double mission : optimiser les performances de la route Transmanche et porter les dossiers stratégiques, tels que la décarbonation, auprès des instances sectorielles françaises.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Rémi Liger-Belair est nommé directeur général France de DFDS - Photo : DFDS
DFDS annonce l'arrivée de Rémi Ligeré-Belair au poste de directeur général France, dès ce 19 janvier 2026.

Il supervisera les activités maritimes, logistiques et douanières du groupe et succède à Étienne Melliani, qui a pris la direction générale de La Méridionale, filiale de CMA CGM, à Marseille en début d’année.

Fort de 20 ans d'expérience dans le transport maritime, Rémi Liger-Belair a effectué l'essentiel de sa carrière à l'international.

Après des débuts chez SDV au Nigeria, il a passé 12 ans au sein du groupe CMA CGM, où il a occupé des postes de Vice-Président et de Managing Director pour la filiale portuaire CMA Terminals.

Cette solide expertise en gestion de lignes et en opérations logistiques à haute valeur ajoutée constitue un atout majeur pour DFDS dans un marché transmanche en pleine mutation.

Rémi Liger-Belair : un mandat axé sur la transition et la représentation

Au-delà de l'opérationnel, le nouveau DG France assurera la représentation de l'armateur auprès d'Armateurs de France et des autorités concédantes.

Son agenda sera marqué par des enjeux de souveraineté et de durabilité, notamment l’électrification du détroit de la Manche et la lutte contre le dumping social.

En interne, il pilotera le dialogue social et les synergies avec les branches logistiques, plaçant la sécurité et la décarbonation au sommet de ses priorités stratégiques.

A lire aussi : DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

