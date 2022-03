DITEX 22 : travail & retrouvailles, duo gagnant du 28 au 31 mars !

Bien entendu, jamais événement n’est sorti aussi vite des tuyaux. En janvier alors que l’Omicron battait son plein, nous ne savions pas si le Ditex terrasserait le virus et sortirait de terre.



Deux mois pour mettre sur pied, organiser, commercialiser (en partie) et communiquer sur un Salon, c’est short.



Sans compter que, souris sur le gâteau, le salon aura cette année une dimension “phygitale”, et qu’il a aussi fallu mettre la plateforme en place. C’est du 24/7 quasiment !



Motivée, l’équipe de MyEventStory, est sur le point d’y parvenir et pas un bouton de guêtre ne manquera à l'ouverture. Pour les devis concernant les miracles éventuels, ils demandent 48h, au cas où… On leur tire notre chapeau ! Oui, le Ditex 2022 est immanquable, nous avons tout fait pour.



Le Salon en ligne qui démarre le 28 permet à toutes celles et tous ceux qui ne décollent pas le nez de l’ordinateur dans les résas ainsi qu’à toutes les agences de France et de Navarre, d’y faire un petit tour de souris et plus si affinités.